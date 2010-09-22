У Чернігівській області подорожчали овочі та цукор

У Чернігівській області в січні-серпні 2010 року подорожчали овочі, фрукти, цукор, молоко і хліб. Водночас, подешевшали яйця і тваринні жири.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

З початку року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в регіоні зросли на 3,3%. Найбільше (на 47%) подорожчали продукти переробки зернових. На 20,3-20,6% зросли в ціні овочі та цукор, на 10,3-19,8% – маргарин, кондитерські вироби з цукру, шоколад, консервоване молоко, фрукти, морозиво; на 2,3-9,8% – масло, молоко, хліб, сир, кондитерські вироби з борошна, кисломолочна продукція. Водночас, на 44,4% подешевшали яйця, на 30,7% – тваринні жири.

Алкогольні напої і тютюнові вироби зросли в ціні на 11,1%, зокрема тютюнові вироби – на 16,1%, алкогольні напої – на 6,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 14,4% (природний газ став дорожчий в 1,5 разу, водопостачання – на 25,8%, каналізація – на 22,6%, зріджений газ – на 19%).

Зростання цін у сфері охорони здоров`я на 5,6% зумовлене подорожчанням послуг санаторно-курортних установ (на 13,3%), амбулаторних послуг (на 6,7%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та устаткування (на 1,6%).

Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 4,7%, зокрема паливо і масла подорожчали на 10,3%, вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 9,7%.

Водночас, на 3,9-7,9% знизилися ціни на побутову техніку, аудіотехніку, фотоапаратуру та устаткування для обробки інформації, туристичні послуги

Довідка УНІАН. У Чернігівський області індекс споживчих цін в січні-серпні 2010 р. склав 104,3% (у січні-серпні 2009 р. - 108,9%).