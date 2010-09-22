ПЗЗ змінить маршрут деяких приміських електропоїздів через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) на 23 вересня змінить маршрут проходження ряду електропоїздів у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-Московський.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, через Київ-Петрівку слідуватиму такі потяги: №6724/23 Миронівка - Борщагівка-тех., №6911 Ніжин - Борщагівка-тех., №6810 Борщагівка-тех. – Яготин, №6913 Ніжин - Борщагівка-тех., №6710 Борщагівка-тех. - Трипілля-Дніпровське, №6812 Борщагівка-тех – Гребінка, №6915 Ніжин - Борщагівка-тех., №6811 Яготин - Борщагівка-тех., №6814 Борщагівка-тех. – Яготин, №6813 Гребінка - Київ-Петрівка, №6816 Київ-Петрівка – Гребінка, №6917 Ніжин - Київ-Петрівка, №6916 Київ-Петрівка – Ніжин, №6815 Яготин – Святошин, №6625 Святошин - Тетерів № 6919 Ніжин - Борщагівка-тех.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважно слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.