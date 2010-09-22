ВР хоче врегулювати питання видобування питних підземних вод

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про надра "щодо видобування питних підземних вод".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 351 народний депутат із 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом передбачається внести зміни до статті 23 Кодексу України про надра, якими передбачено надання права землевласникам і землекористувачам видобувати питну підземну воду без отримання спеціальних дозволів та гірничого відводу і без "прив`язки" до глибини добування.

Зокрема, пропонується передбачити право видобування без отримання спеціального дозволу питної підземної води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300м3 на добу.