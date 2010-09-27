У Маріуполі викрили підпільний цех з виробництва макаронів

У Маріуполі Донецької області податкова міліція виявила і закрила підпільний цех з виготовлення макаронних виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області, було вилучено 912 кг готової продукції, 16 мішків зерна та обладнання на суму 102 тис. грн.

Продукцію підпільного цеху упаковували в поліетиленову плівку з логотипами відомих виробників України. Макаронні вироби виготовлялися з сировини невідомого походження і розфасовувалися в антисанітарних умовах, при цьому на упаковках не вказувалася дата виготовлення продукту. Макарони збувалися на ринках і в торгових закладах Маріуполя.

Податківці встановлюють обсяги виробництва і розшукують усіх підприємців, які торгували контрафактною продукцією.