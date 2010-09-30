У Запоріжжі виготовлять 250-кілограмовий торт.

Витвір кондитерського мистецтва буде презентовано на Покровському ярмарку 9 жовтня.

Як повідомили УНІАН на підприємстві-виробнику, в рік 240-річчя Запоріжжя кондитери планують піднести всім жителям солодкі символи 7 районів міста.

Для Ленінського району це, швидше за все, буде дамба ДніпроГЕСу, для Заводського, можливо, - відомі не лише в Україні, але й на території всього пострадянського простору елементи промзони, решті районів Запоріжжя теж є чим пишатися й чим бути представленими", - повідомили на підприємстві.

У рамках Покровського ярмарку на Набережній магістралі Запоріжжя, за даними мерії, цього року буде представлено рекордне число учасників.

У рік 240-річчя Запоріжжя міська влада планує провести Покровський ярмарок із особливим розмахом. Участь у ньому візьмуть усі райони області, підприємства споживкооперації, понад 350 торгових підприємств міста. Свою продукцію городянам також запропонують сільгосппідприємства: на ярмарок планується приїзд 250 машин із овочами, м`ясом, зерном та іншими продуктами харчування", - повідомили в прес-службі мерії, зазначивши, при цьому, що "ціни на сільськогосподарську продукцію будуть нижчими за ринкові на 15- 20%".