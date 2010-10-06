На Кіровоградщині ціни стабілізують за допомогою ярмарків

У вересні в Кіровоградській області на суботніх ярмарках було реалізовано 360 тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму більше 5 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської обласної адміністрації Іван ВЛАДОВ.

За його словами, в січні-вересні 2010 року в області пройшло 380 подібних заходів, де було реалізовано 2,7 тис. тонн м`яса, 1,8 тис. тонн цукру, 4 тис. тонн овочів, 4,8 тис. тонн круп.

«Ярмарки допомагають стабілізувати цінову ситуацію на ринку продовольства, а також залучити місцевих виробників», відзначив начальник управління.