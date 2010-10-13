Єврокомісія заборонить курити в громадських місцях

Єврокомісія готує проект законодавства, що забороняє куріння в громадських місцях в Європі.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

Не зважаючи на те, що в багатьох країнах-членах ЄС запроваджена часткова або повна заборона на куріння в громадських місцях, проте, в деяких країнах досить нескладно знайти місця для куріння або завдяки виняткам, передбаченим в законах, або через невиконання законів господарями таких громадських місць, як бари та ресторани.

«Нам необхідна повна заборона на куріння в громадських місцях, на транспорті і на робочих місцях», - цитує видання комісара ЄС з питань охорони здоров`я Джона ДАЛЛІ, який заявив про це в інтерв`ю німецькій “Die Welt”.

Комісар зазначив, що зараз Єврокомісія готує проект закону, який повинен набрати чинності з майбутнього року, і не передбачатиме жодних винятків.

Нове законодавство також, можливо, передбачатиме зниження нікотину та інших токсичних речовин в сигаретах.

Крім того, Єврокомісія спробує добитися того, аби тютюнові вироби були не помітні покупцям, а також добитися, щоб упаковки тютюнових виробів звертали на себе якомога менше уваги. Комісія, зокрема, планує запровадити ідентичні упаковки для всіх видів тютюнових виробів із зображенням на них застережливих безбарвних картинок, таких, як, наприклад, уражені легені курців.

За даними Єврокомісії, щороку від куріння помирає 650 тис. європейців.