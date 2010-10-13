В Україні рівень неформальної зайнятості становить 30-60%

В Україні рівень неформальної зайнятості, за різними оцінками, становить від 30% до 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі оцінки різних експертів озвучив національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) Василь КОСТРИЦЯ сьогодні під час «круглого столу».

За його словами, у світі даний показник досягає 80%.

За даними заступника міністра праці і соціальної політики В‘ячеслава КОЛОМІЙЦЯ, в Україні понад 1,3 млн. громадян працюють в умовах, які не відповідають санітарно-технічним нормам, серед них близько 300 тис. – жінки.

Крім того, зазначив заступник міністра, передбачені компенсації за роботу в тяжких умовах сьогодні не вирішують проблему оздоровлення громадян. «Ті компенсаційні механізми, які сьогодні є відносно роботи в шкідливих умовах, у вигляді щорічної додаткової відпустки, скорочення робочого тижня, пільгового пенсійного забезпечення, отримання безкоштовного лікування, харчування… не вирішують проблему по суті, і є великим навантаженням для країни», – зазначив В.КОЛОМІЄЦЬ.