На Тернопільщині сільгосппродукти подорожчали на 10%

У Тернопільській області за 9 місяців цього року об`єми продажів сільгосппродуктів на ринках зменшилися на 9,5% проти аналогічного торішнього показника при зростанні цін на 10%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 5,1%, їх продаж зменшився на 9%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 11% при зростанні цін на 22,3%.

Хлібні вироби за 9 місяців подорожчали на 12,8%, їх продаж зменшився на 27,2%. Овочі подорожчали на 38,6%, їх продаж впав на 3,9%, зокрема, свіжа капуста подорожчала на 79,3%, її продаж впав на 7,7%, часник – в 2 рази, об`єми продажів збільшилися на 2,7%, лук – в 2,4 рази (-7,1%), морква – на 68% (-18,9%), буряк – на 65% (-11,2%).

Фрукти і ягоди подорожчали на 7,6%, їх продали на 0,8% більше, порівняно з січнем-вереснем минулого року.

Цукор подорожчав в 1,8 разів, продаж впав на 21,12%, масло – на 14,9% при зменшенні продажів на 8,6%. М`ясопродукти подешевшали на 0,7%, продаж впав на 9,2%. Молокопродукти зросли в ціні на 31,2%, їх продаж зменшився на 7,3%. Зокрема, молоко подорожчало на 45,5% при зменшенні реалізації на 17,1%, масло – на 38,8% (-5,4%), сирий кисломолочний – на 19,9% (-12,9%), сметана – на 34,1% (-20,8%). Яйця подорожчали на 28,7%, при цьому зафіксований спад їх продажів на 44,3%.