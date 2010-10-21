Туроператори прогнозують зростання вартості туристичних послуг

Ухвалення Податкового кодексу в існуючому вигляді, яким пропонується оподатковувати на додану вартість (ПДВ) повну вартість туристичного продукту, призведе до подорожчання турпродукту для споживача і як наслідок – до зменшення турпотоку і податкових зборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Асоціації лідерів туристичного бізнесу України (АЛТУ).

Згідно з повідомленням, туроператори – члени АЛТУ відзначають, що наслідками ухвалення нового Податкового кодексу України в існуючому вигляді може стати тінізація туристичного ринку, погіршення рівня захисту прав споживачів і неналежне туристичне обслуговування під час Євро-2012.

Як відзначають в АЛТУ, деякі положення проекту Податкового кодексу йдуть в розріз з чинним законодавством України у сфері туризму, а також директивами ЄС і рекомендаціями СОТ. Зокрема, проектом Податкового кодексу турагентам дозволені операції з продажу путівок від свого імені, що не тільки суперечить Закону України «Про туризм», але й знижує рівень захищеності споживачів. Також використовується термін «туристичний ваучер», тоді як ця форма договору не є обов`язковою для використання на території України і не забезпечує дієвого контролю за якістю і повнотою надання туристичних послуг.

Як відзначають в асоціації, для того щоб запобігти руйнуванню цивілізованого туристичного ринку України, що зароджується, і сприяти створенню прозорих і зрозумілих правил роботи, АЛТУ розробила комплекс пропозицій до проекту Податкового кодексу. Пропозиції вже подано до Верховної Ради, Кабінету міністрів, а також до Міністерства культури і туризму і Державної служби туризму і курортів.