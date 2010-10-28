У Кіровоградській області середня зарплата зросла на 4%

У вересні 2010 року в Кіровоградській області середня номінальна заробітна плата одного штатного співробітника в порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 3,9% – до 1 926 грн. (з початку року – на 24,2%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У вересні найвищу зарплату одержували працівники добувної промисловості – 3 248 грн. (в порівнянні з серпнем 2010 року зростання на 4,7%), транспорту і зв`язку – 2 759 грн. (зростання на 3,9%) фінансової сфери – 2 730 грн. (спад на 9%), державної виконавчої служби – 2 445 грн. (спад на 8%).

Найнижчі заробітні плати співробітників зафіксовані у сфері рибальства – 840 грн. (спад в порівнянні з серпнем 2010 року на 15%), на підприємствах сільського господарства – 1 467 грн. (зростання на 14,5%), торгівлі – 1 242 грн. (спад на 5,2%), охорона здоров`я і надання соціальної допомоги – 1 542 грн. (без змін).