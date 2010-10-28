На Київщині забракували 8% ЗВТ

11:23, 28 жовтня 2010
Права споживачів
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Впродовж ІІІ кварталу

Впродовж ІІІ кварталу 2010 року інспектори ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили 1206 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). 98 (8%) із них були непридатними до застосування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 23 перевірки на 14 підприємствах, в організаціях, установах, 15 автозаправних станціях та 38 приватних підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування Київщини.

За результатами державного метрологічного нагляду впродовж ІІІ кварталу 2010 року керівники перевірених підприємств, організацій, суб`єкти господарської діяльності отримали 35 приписів про заборону застосування непридатних ЗВТ, 45 приписів про усунення недоліків, 47 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Сума накладених штрафів склала 10 тис. 387 грн.

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