На Київщині забракували 8% ЗВТ

Впродовж ІІІ кварталу 2010 року інспектори ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили 1206 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). 98 (8%) із них були непридатними до застосування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 23 перевірки на 14 підприємствах, в організаціях, установах, 15 автозаправних станціях та 38 приватних підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування Київщини.

За результатами державного метрологічного нагляду впродовж ІІІ кварталу 2010 року керівники перевірених підприємств, організацій, суб`єкти господарської діяльності отримали 35 приписів про заборону застосування непридатних ЗВТ, 45 приписів про усунення недоліків, 47 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Сума накладених штрафів склала 10 тис. 387 грн.