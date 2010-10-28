Wizz Air відкриє свою чотирнадцяту базу у Вільнюсі

Лоу-кост-авіаперевізник Wizz Air оголосив про відкриття 16 квітня 2011 року своєї чотирнадцятої операційної бази в аеропорту Вільнюса (Литва). Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, спочатку рейси здійснюватимуться одним новим літаком Airbus A320.

Також з 16 квітня Wizz Air відкриє 8 нових рейсів з Вільнюса до Лондону (Лутон), Донкастеру (Шеффілд) (Велика Британія), Корку (Ірландія), Ейндховену (Нідерланди), Стокгольму-Скавста (Швеція), Мілану-Бергамо (Італія), Риму (Фьюмічино) (Італія) і Барселони (Іспанія).

Довідка УНІАН. Флот авіакомпаній групи Wizz Air на даний момент складається з 34 літаків Airbus A320. Авіакомпанія виконує рейси з 12 баз: 5 – в Польщі, 1 – в Угорщині, 1 – в Болгарії, 3 – в Румунії, 1 – в Україні і 1 – в Чехії. Тринадцяту базу у Сербії буде відкрито в квітні 2011 року.