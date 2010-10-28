В Україні середня зарплата збільшилася на 69 грн.

Середня заробітна платня по Україні у вересні 2010 року збільшилася на 69 грн. порівняно із серпнем п.р., а порівняно з початком року – на 433 грн. і на 1 жовтня 2010 року становила 2 349 грн.

Як повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики України, це дані по підприємствах і їх окремих підрозділах з кількістю найнятих робітників 10 і більше осіб.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна платня у вересні, порівняно з серпнем, зросла на 56 грн. – до 3 487 грн. (з початку року зросла на 518 грн.), по Київській області – збільшилася на 36 грн., до 2 406 грн. (з початку року – на 499 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 132 грн., до 2 744 грн. (з початку року – на 561 грн.), по Дніпропетровській області – зросла на 51 грн., до 2 466 грн. (з початку року – на 443 грн.).

Найнижчий рівень середньої заробітної платні за підсумками вересня зафіксовано у Тернопільській області – 1 685 грн. (зниження у вересні на 23 грн., з початку року – зростання на 299 грн.) і Волинській області – 1 792 грн. (зростання у вересні на 62 грн., з початку року – на 373 грн.).

За попередніми даними, середньомісячна зарплата в Україні у січні-вересні п.р. збільшилася на 314 грн., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і на 1 жовтня становила 2 176 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками 2009 року становила 1906 грн. на одного штатного працівника.