На Кіровоградщині залізничні переїзди утримують з порушеннями

На Кіровоградщині під час комплексно-профілактичної операції «Перевізник» працівники ДАІ виявили недоліки в утриманні кожного четвертого залізничного переїзду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ УМВС в області.

Працівники Державтоінспекції провели обстеження стану утримання 232 залізничних переїздів. За результатами виявлених порушень на посадових осіб складено 55 адміністративних протоколів та видано приписи на їх усунення.

Під час нагляду за дорожнім рухом з 14 по 27 жовтня в області виявлено 523 порушення ПДР, які допустили водії автобусів: 1 факт керування у стані алкогольного сп’яніння, 151 факт перевищення встановленої швидкості, 19 фактів порушень правил переїзду залізничних переїздів, 56 фактів порушень правил зупинки та стоянки під час посадки та висадки пасажирів, 126 фактів порушень правил перевезення пасажирів та інші порушення ПДР.

Загалом було оглянуто 2 тис. 132 автобуси, кожен десятий з яких виявився несправним. У результаті заборонено експлуатацію 102 автобусів. До адміністративної відповідальності притягнули 48 посадових осіб підприємств та організацій, які здійснюють перевезення пасажирів (30 – за випуск технічно-несправних автобусів, 18 – за невиконання приписів ДАІ).

На усунення виявлених недоліків видано 110 приписів ДАІ. За фактами грубих систематичних порушень направлено 11 інформацій до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розірвання договорів на перевезення пасажирів на маршрутах. Двох перевізників позбавлено ліцензії, таке ж покарання загрожує ще 12.