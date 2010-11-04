Присяжнюк вважає, що ярмарки посприяли стабілізації цін

Мінагрополітики спільно з місцевими органами виконавчої влади на виконання доручення Уряду забезпечило проведення ярмаркових заходів в обласних та районних центрах, в містах Києві та Севастополі, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначають, що до участі в ярмарках залучили широке коло безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції. Зокрема, лише в Києві, починаючи з 4 вересня, було залучено більше 10 000 автомашин, на яких реалізували понад 15 000 видів продукції за цінами безпосередніх виробників.

«Проведені заходи дали позитивний результат, сприяли стабілізації цін на сільськогосподарську продукцію. Наприклад, крупа гречана при середній ціні біля 11 гривень реалізувалась на більшості ярмарків по 8 гривень. Середня ціна у вересні на картоплю становила 4,50 гривень за кілограм, в жовтні знизилась до 3,50 гривень, а сьогодні знаходиться в районі 3 гривень», - зазначив Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він також додав, що ярмаркові заходи стали можливі завдяки сприянню органів місцевої влади, які займалися організаційними заходами.

«В цілому ярмарки дали можливість стабілізувати цінову ситуацію і підготуватись населенню до зими», - підсумував міністр.