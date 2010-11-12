У Хмельницькій області подорожчали овочі, масло та молоко

У Хмельницькій області в жовтні цього року найбільше подорожчали овочі, масло, молоко, подешевшали – цукор, риба і фрукти.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Хмельницькій області.

Згідно з повідомленням, в жовтні, в порівнянні з минулим місяцем, продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали в цілому на 2%.

Зокрема, овочі зросли в ціні на 17,1%, масло, молоко, яйця – на 5-8,2%.

Разом з тим, подешевшали цукор, риба і фрукти – відповідно на 7,6% і 1,1-4%.

За даними облстату, зростання цін на одяг і взуття склало 1,1%, в т.ч. на одяг – 1,1%, на взуття – на 1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 0,1%.

У сфері охорони здоров`я зростання цін на 1,3% зумовлене подорожчанням амбулаторних послуг і фармацевтичної продукції на 1,2% і 1,9% відповідно.

Внаслідок зниження цін на легкові автомобілі і бензин на 0,2% і 0,7% відповідно індекс цін в транспортній сфері в жовтні склав 99,9%. При цьому вартість технічного обслуговування і ремонту автомобілів підвищилася на 1,5%.

Здешевлення послуг зв`язку на 0,6% зумовлене в основному зниженням тарифів на міжміський телефонний зв`язок на 6,7%.

Довідка УНІАН. У жовтні 2010 року індекс споживчих цін в Хмельницькій області склав 101,3%, з початку року – 109%.