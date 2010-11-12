Санаторій "Хмільник" визнали кращою оздоровницею в світі

За рішенням Всесвітньої Федерації водо- та кліматолікування (ФЕМТЕК) профспілковий санаторій «Хмільник», що розташований у Вінницькій області, отримав нагороду, як "Краща оздоровниця 2010 року".

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар санаторію Олександр ГАЛАЧЕНКО.

Диплом переможця було вручено головному лікарю санаторію під час Міжнародного наукового конгресу ФЕМТЕК та 63-ї Генеральної асамблеї, що проходили у курортному місті Хамамет (Туніс) з 1 по 5 листопада.

За словами О.ГАЛАЧЕНКА, ця нагорода – результат тривалої та кропіткої роботи колективу з упровадження різноманітних методів радонотерапії, удосконаленню матеріальної, лікувально-діагностичної та наукової бази.