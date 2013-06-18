В найближчі місяці буде завершено розробку паспорту зайнятості регіонів

Впродовж найближчих місяців буде завершено розробку паспорту зайнятості регіону, повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час відкриття нового приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості на Черкащині.

Поряд з оперативними даними, такий документ міститиме інформацію про інвестиційні та інфраструктурні проекти регіону, державні та регіональні програми, рівень розвитку підприємництва та економічний потенціал, потребу у трудових ресурсах тощо.

"Маємо чітко розуміти - в регіоні у нас є ось така кількість робочих місць, є такі підприємства, є такий потенціал. Це дасть нам можливість показати молоді, яка йде на своє перше робоче місце, і тим людям, котрі проходять перекваліфікацію, які реальні перспективи працевлаштування у них є, які професії потрібні у тому чи іншому регіоні, і де найближчим часом будуть створюватися робочі місця", - підкреслила міністр.

Наталія Королевська наголосила, що завдання працівників Державної служби зайнятості - не сидіти у комфортних офісах, а бути на підприємствах, шукати вакансії, стимулювати малий та середній бізнес для створення нових робочих місць та збереження старих. У цьому контексті Міністр назвала важливим посилення співпраці між ДЦЗ та Державною інспекцією з питань праці і повідомила, що зараз готується до підписання Меморандум про співпрацю між цими двома відомствами.

Також, за словами Королевської, сьогодні при Міністерстві працює робоча група, завдання котрої - допрацювати й вдосконалити Закон "Про зайнятість населення", який діє з 1 січня. Реалізація норм Закону, за її словами, дозволить створити додаткові 300 тисяч робочих місць.