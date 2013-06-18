Нікопольські активісти привезли купу сміття до міськради

Дніпропетровськ. Сьогодні вранці у Нікополі Дніпропетровської області члени місцевої організації «Громадський актив», протестуючи проти незадовільної роботи комунальних служб, привезли купу сміття до будівлі міськради і звалили її на площі. Як передає кореспондент УНІАН, про йдеться в блозі організації, розміщеній на одному з інтернет-сайтів Нікополя.

Начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов підтвердив факт події, зазначивши, що відносно організатора акції, Нікопольським міським відділом міліції складено адмінпротокол за ст. 173 (хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення.

«Протокол передано до суду. Організатора акції визначено згідно із його заявою про подію в Інтернеті», - зазначив Щербатов.

Водночас у блозі «Громадський актив» наголошує, що сьогодні організація «надала посильну допомогу жителям великого мікрорайону «Третя дільниця», які потопають у тоннах сміття, оскільки побутові відходи не вивозяться відповідними комунальними службами».

«Своїми силами ми зібрали, повантажили і вивезли його на Європейську площу, розташовану під вікнами будівлі муніципалітету", - йдеться у блозі.

Як повідомили УНІАН у Нікопольській міськраді, у підприємства, яке до цього часу займалося вивозом сміття, закінчилася угода на обслуговування, а нове підприємство ще не почало роботу.

Водночас, сміття привезене до міськради активістами, було прибране комунальними службами менше, ніж за годину.