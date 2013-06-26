МОН вимагає перевірити організацію харчування дітей у всіх закладах освіти

Міністерство освіти і науки вимагає посилити контроль за станом організації харчування дітей у закладах освіти та організувати відповідну перевірку у зв’язку з випадком масового отруєння дітей у дошкільному навчальному закладі № 455 Києва.

Про це йдеться у листі МОН України від 25 червня до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АРК, департаментів (управлінь) освіти і науки (молоді та спорту) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Міносвіти.

У листі наголошується на тому, що під час проведення перевірки необхідно звернути увагу на дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в цілому та, зокрема, на якість продуктів харчування, що постачаються у заклади; дотримання технології приготування їжі для дітей; санітарний стан харчоблоків.

Окрім того, Міносвіти вимагає, щоб у разі встановлення фактів неналежного виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, у тому числі при забезпеченні харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, були вжиті суворі заходи щодо їх усунення та притягнення винних осіб до відповідальності.

***Згідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних ДНЗ покладаються на Раду міністрів АРК, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, а також на керівників ДНЗ, а контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності покладаються на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров`я та відповідні органи управління освітою.

Відповідальність за організацію харчування дітей у приватних дошкільних навчальних закладах покладається на власників та керівників ДНЗ.

