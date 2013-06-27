Кабмін виділив частину коштів на ліквідацію Солотвинського солерудника

Кабмін виділив 7 млн 3 тисячі 700 грн на ліквідацію Солотвинського солерудника на Закарпатті та екологічну реабілітацію цієї території. Відповідне розпорядження “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2013 рік” (від 19 червня, № 432-р) розміщене на сайті КМУ.

Кошти будуть виділені за рахунок перерозподілу загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінагропроду на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету шляхом зменшення видатків споживання та відповідного збільшення видатків розвитку за програмою 2801160 “Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства “Солотвинський солерудник”.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 4 березня 2013 року Уряд прийняв рішення ліквідувати ДП «Солотвинський солерудник», що в Тячівському районі Закарпатської області, для запобігання виникненню катастроф та можливих людських жертв.

На території шахтних виробок Державного підприємства «Солотвинський солерудник» склалася надзвичайна ситуація – там відбувається неконтрольований процес затоплення гірничих виробок.

Вчені, які вивчали проблему, прийшли до висновку, що подальша експлуатація соляних ресурсів солерудника та надання послуг алергологічним лікарням у нинішній ситуації є неможливими, тому продовжувати роботу підприємства небезпечно.

На ліквідацію та екологічну реабілітацію території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник» буде витрачено 339 млн. грн., очікувана тривалість робіт – 7 років.

Довідка УНІАН. Солотвинський солерудник – унікальне родовище, гірничі виробки якого використовувались для лікування хворих на бронхіальну астму. На 300-метровій глибині у шахтах солерудника щороку лікувалися десятки тисяч хворих. Солерудник по праву вважається кращим в Європі, за висновками міжнародних консиліумів, оздоровлення тут найефективніше. Але впродовж 1998-2007 років експлуатація гірничих виробок на ДП "Солотвинський солерудник" здійснювалась в аварійному режимі, а з 2007 року видобувні роботи фактично зупинено. Різке збільшення притоку підземних вод та активний розвиток техногенного карсту призвели до суттєвого погіршення навколишнього середовища та порушення безпеки промислових і житлових об’єктів смт Солотвино. У зоні небезпеки через неконтрольовані зсувні геологічні процеси на території солерудника сьогодні опинились 292 житлових будинки, де мешкає понад 1255 людей, 2 загальноосвітні школи, дитсадки, місцеві лікарня та поліклініка, водоканал, лінії електромереж, газопроводу та ділянки доріг.