У Маріуполі відкрили єдиний в Україні пляж для інвалідів

Донецьк. У Маріуполі Донецької області відкрили єдиний в країні пляж для інвалідів, якому немає поки що аналогів в Україні.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Донецької облдержадміністрації, тепер люди з порушеннями опорно-рухової системи зможуть не просто відпочивати біля води, але і купатися в морі.

Так, в рамках реалізації проекту соціального партнерства між містом Маріуполем і ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» виконано роботи з облаштування пляжного комплексу, який і презентували сьогодні, 3 липня.

Інфраструктура пляжу включає в себе зручні бетонні доріжки, два майданчики для відпочинку, спеціально обладнану роздягальню, душову кабіну, лежаки з навісом і під`їзд до моря на оглядовий майданчик. Крім того, фахівці подбали і про те, щоб інваліди при бажанні могли зійти в море - для цього була змонтована спеціальна плита з поручнями. Допомагати інвалідам будуть працівники аварійно-рятувальної служби міської ради, які чергують на пляжі.

Фінансування робіт на цьому соціальному об`єкті повністю взяв на себе меткомбінат «Азовсталь». Підприємство виділило 300 тис гривень і в короткі терміни ,було обладнане місце, де зможуть відпочивати не тільки інваліди, а й літні городяни.

За словами голови громадської ради при Донецькій облдержадміністрації, керівника асоціації інвалідів «Феміда» Володимира Землянкіна, «завдяки спільним діям соціально орієнтованої влади та соціально відповідального бізнесу понад півтори тисячі маріупольських інвалідів з порушеннями опорно-рухової системи тепер зможуть повноцінно оздоровлюватися на узбережжі».