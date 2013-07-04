У с.Сиваське реалізовано проект з безбаштової подачі питної води

У Новотроїцькому районі реалізовано енергозберігаючий проект з використанням новітніх технологій, який передбачає економний безбаштовий метод подачі питної води.

Проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовала на території Сиваської селищної ради громадська організація «Майбутнє Сиваського» (Новотроїцький р-н), повідомляється на сайті Херсонської ОДА .

Вартість даного проекта - 214 тис. грн. Основний принцип його економічності такий: воду перед подачею споживачам не треба закачувати у башту, на що витрачається значна кількість вартісної електроенергії. Під високим тиском вона одразу поступає в мережу – і до абонентів. Під час ремонтних робіт також не треба чекати, доки вся вода сточиться з башти – її подача одразу припиняється. Це також економить час і гроші.

Також повідомляється, що це не перший проект, який реалізувала громада селища Сиваського. Завдяки попередньому, вартістю понад 143 тис. грн, перевели на електричне опалення дитячий садок № 1 «Чебурашка».

Крім того, селищна рада надсилала ще один проект на конкурс, що запроваджував міжнародний фонд «Відродження». Цей проект передбачав комп’ютеризацію дошкільних дитячих закладів Сиваського. Та хоч в конкурсі рада не перемогла, без уваги журі не залишилася: за розроблений проект отримала 5 тис. грн на придбання іграшок для дитсадка «Сонечко».