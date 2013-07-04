Міндоходів пропонує посилити контроль за приватними посилками через кордон

Міндоходів планує вдосконалити порядок пересилання поштових посилок, щоб запобігти переміщенню комерційних партій товарів під виглядом приватних відправлень.

Міністерство підготувало та винесло на громадське обговорення законопроект, який має на меті вдосконалити спрощений порядок пересилання товарів через митний кордон України, аби максимально унеможливити його нецільове використання і разом з тим зберегти звичний для громадян і відповідний європейським стандартам спрощений порядок переміщення товарів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів.

Нагадаємо, чинне законодавство передбачає спрощений порядок перетину кордону товарами, що пересилаються громадянами для особистих та сімейних потреб, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю. З таких посилок не сплачуються митні платежі.

Проте аналітики Міндоходів виявили численні випадки, коли спрощений порядок пересилки товарів використовується підприємцями у комерційних цілях. Зокрема, розповсюдженою є практика переміщення через митний кордон України товарів однорідного характеру або подрібненими партіями у дозволеному вартісному і ваговому еквіваленті та як правило кожного дня (раз на 24 години).

Також типовим є випадок, коли суб’єкт підприємницької діяльності в Україні замовляє у юридичної особи за кордоном партію товарів, що надходить окремими міжнародними поштовими та/або експрес-відправленнями, вартість кожного з яких не перевищує неоподатковану митну вартість (300 євро), а одержувачами зазначаються інші фізичні особи. Для отримання вказаних відправлень фактичний замовник товару пред’являє довіреності від фізичних осіб, визначених як одержувачі відправлень, і фактично отримує комерційну партію товарів, але без оподаткування митними платежами.

З огляду на це, в законопроекті передбачається, що у разі, якщо товари, які пересилаються через митний кордон України, мають ознаки подрібненої партії товарів та/або товарів, які зазвичай не використовуються для задоволення звичайних повсякденних потреб громадян, такі товари незалежно від їх фактурної вартості підлягають письмовому декларуванню. Такими ознаками можуть бути:

1) споживчі якості товарів, що свідчать про їх застосування в промисловості, а не для задоволення звичайних повсякденних побутових потреб громадян та/або

2) кількість та однорідність товарів (найменування, розмір, фасон, колір тощо)

3) періодичність переміщення товарів.

Крім цього, у законопроекті пропонується дещо зменшити неоподатковану вартість індивідуальної посилки – з 300 євро до 100 євро. Також передбачається створення системи обміну інформацією між органами Міндоходів та операторами поштового зв’язку, експрес-перевізниками, поширення митного контролю на місця міжнародного поштового обміну та центральні (регіональні) сортувальні станції.

Фахівці Міністерства підкреслюють, що жодних змін ставок оподаткування чи запровадження нових форм документів, необхідних при митному контролі, законопроектом не передбачається.

Із переліком товарів, які відповідно до п.10.ст.374 Митного кодексу при ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами, можна ознайомитися на сайті Міндоходів.