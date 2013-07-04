До наступного року буде випущена карта заказників Дніпропетровщини

До наступного року за дорученням керівника регіону Дмитра Колєснікова буде випущена карта заказників Дніпропетровщини, повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Оксамитний під час спілкування з читачами газети «Комсомольська правда», повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

У ній буде розміщений покажчик заказників місцевого та державного значення, а також необхідна інформація про них: місце розташування, назва, рослини та тварини, які знаходяться на даній території.

Також на Дніпропетровщині за підтримки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитра Колєснікова діє програма з розвитку природно-заповідного фонду. На сьогодні в регіоні створено 158 об`єктів природно-заповідного фонду із яких 12 вже у поточному році.

«Заказник місцевого значення – це збереження флори і фауни. Він потрібен для збереження рослин і тварин, які занесені до Червоної книги. На території заказників заборонено полювання, вирубка дерев, знищення природи, випас тварин і так далі. Голова ОДА Дмитро Колєсніков підтримав нашу ініціативу зі створення дирекції регіональних парків. І сьогодні ми активно працюємо в цьому напрямку», - зазначив Олександр Оксамитний.