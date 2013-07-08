Вілкул пропонує визначити Міжнародний день Дніпра офіційним святом в Україні

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул виступив з ініціативою визначити Міжнародний день Дніпра офіційним святом в Україні, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єр-міністра.

«Надання офіційного статусу цьому дню дозволить посилити співпрацю громадськості, органів влади, науковців і активізувати реалізацію екологічних програм з питань захисту Дніпра - однієї з найбільших водних артерій Європи», вважає віце-прем’єр.

Дніпро - це один із українських національних символів. При цьому Міжнародний день Дніпра поки не є офіційною датою. Але традиція відзначати його в перші вихідні липня поступово закріплюється у всіх трьох «дніпровських» країнах: Білорусі, Росії та Україні.

«З цією річкою пов`язана історія наших народів. Тому будуть направлені звернення і до парламентів Білорусі та Росії - підтримати українську ініціативу, щоб відзначати цей день разом», - сказав Олександр Вілкул.

Народний депутат Олександр Момот (округ № 27, м. Дніпропетровськ) повідомив, що «Буде розроблено відповідний законопроект. Дніпро забезпечує водою близько 70% населення країни. Тому Ініціатива Олександра Вілкула щодо закріплення на законодавчому рівні Міжнародного дня Дніпра... дозволить привернути увагу до більш раціонального і дбайливого використання водних ресурсів річки, а також стане стимулом для розробки нових екологічних проектів, заходів і програм. Таким чином буде сформована якісно нова екологічна культура, що дозволить зберегти унікальне природне багатство України, Росії та Білорусі для майбутніх поколінь».

За словами Момота, питанням захисту екології Олександр Вілкул приділяв велику увагу ще коли він був губернатором Дніпропетровщини. Так, за три роки його керівництва регіоном було на 70% скорочено неочищені скиди у Дніпро в межах Дніпропетровська.

Довідка УНІАН. Дніпро - велика рівнинна річка. Вона є третьою в Європі після Волги і Дунаю за довжиною і площею басейну. В цілому довжина Дніпра становить більше 2 тис км. У басейні Дніпра проживає близько 33 млн людей, з яких 22 млн – в Україні.

Загальна площа басейну Дніпра - 504 тисячі квадратних кілометрів. Велику частину шляху Дніпро протікає по території України - довжина його русла в межах цієї країни становить 981 кілометр, площа басейну - 291,4 тисячі квадратних кілометра.

На українській ділянці Дніпра розташовано 26 міст, в тому числі Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя.

На території Білорусії протяжність Дніпра становить 595 кілометрів, на території Росії - 485 кілометрів.