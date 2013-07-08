СКМ у 2012 році спрямувала на екологічні проекти майже 15 млн грн

Група СКМ виділила у 2012 році на проекти, пов`язані з екологічною культурою і енергоефективністю міст і сіл (без урахування інвестицій в модернізацію підприємств Групи), майже 15 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сайті СКМ в релізі щодо виконання Програми соціального партнерства.

Серед основних екологічних проектів - реформа міського теплозабезпечення в Києві (енергоаудити, впровадження типових проектів з установки систем обліку та регулювання тепла, факультативні заняття в школах з енергоефективності), тепломодернізація 9 будівель дитячих дошкільних установ у Павлограді.

Довідково. Програма соціального партнерства (ПСП) спрямована на поліпшення якості життя та розвиток бізнес-середовища в містах і селах, де працюють підприємства Групи СКМ. Насамперед - за рахунок вирішення значущих соціальних проблем і реалізації спільних довгострокових проектів з місцевими громадами та мешканцями.

У 2012 році Програма соціального партнерства охопила 50 міст і селищ, в яких проживають більше 2 мільйонів чоловік, у 8 областях України: Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій та Черкаській, а також у Києві та АР Крим.



Загалом за Програмою соціального партнерства CКМ в 2012 році реалізувала 228 проектів для 2 мільйонів осіб у 50 містах і селищах України

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Половина інвестицій з 157,500 млн гривень за Програмою соціального партнерства СКМ в 2012 році спрямована на розвиток соціальної інфраструктури міст і сіл, де працюють підприємства Групи. Основними пріоритетами стали розвиток охорони здоров`я, освіти та підтримка дитячо-юнацького спорту та культури.

У порівнянні з 2011 роком СКМ збільшила фінансування Програми соціального партнерства майже на 57,5%.

