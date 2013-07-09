Встановлено особи членів екіпажу радянського підводного човна, знайденого біля мису Тарханкут

Встановлено особи та адреси родичів членів екіпажу радянського підводного човна «Щ-216», знайденої в районі мису Тарханкут, повідомляється на сайті Ради міністрів АРК.

Копії оригіналів документів з ідентифікації членів екіпажу надали експерти Центрального військово-морського архіву Російської Федерації на запит Республіканського комітету АРК з охорони культурної спадщини.

Згідно з архівними даними, підводний човен «Щ-216» зникл безвісти в лютому-березні 1944 року під час виконання бойового завдання. Причиною загибелі судна стало потоплення глибинними бомбами. Загинув весь екіпаж у складі 47 осіб.

На сайті Ради міністрів можна ознайомитись зі списком загиблих членів екіпажу та прізвищами їх рідних . В списку - 47 осіб членів екіпажу з посадами, датами й місцем народження. Багато з них - не лише з України, але й з інших республік колишнього СРСР. Також вказані прізвища, місце народження і проживання близьких родичів моряків.

Довідка УНІАН. Радянський підводний човен типу "Щука" («Щ-216»), який зник безвісти в лютому-березні 1944 року, днями виявили водолази Центру чорноморських підводних досліджень в районі кам`яної гряди в районі мису Тарханкут на глибині 52 метри. За попередніми даними водолазів Чорноморського центру підводних досліджень, човен затонув з невеликими ушкодженнями. Фахівці не виключають, що судно можна підняти з дна моря, в перспективі законсервувати і зробити там унікальний музей військової історії.

За даними фахівців, на човні збереглися не тільки особисті речі екіпажу з 47 осіб, але і останки загиблих. Керівництво АРК заявило про необхідність розшукати родичів членів екіпажу і перепоховати останки загиблих воїнів.