Литовські інвестори хочуть розгорнути на Волині виробництво паливних гранул із соломи

Керівництво Волинської області обговорило з литовськими бізнесменами впровадження енергоощадних проектів, повідомляється на сайті ОДА.

9 липня Волинь відвідали литовські інвестори, які представляють ряд компаній, що спеціалізуються на реконструкції газових котлів високої потужності під використання місцевого твердого палива. Ще одним напрямком роботи є виробництво паливних гранул із соломи.

Під час зустрічі із першим заступником голови облдержадміністрації Олександром Башкаленком, представники литовської компанії зазначили, що свої проекти пропонують у комплексі: проектування, модернізація, постачання обладнання, введення в експлуатацію, а також організація фінансування для таких проектів. Останнє передбачає залучення безповоротних асигнування різноманітних фондів і програм допомоги (як от фонд Європейського Союзу і програми Східного партнерства), а також кредитування 80% проекту терміном на 15 років.

Литовські підприємці також повідомили, що в перспективі сподіваються на розгортання в нашій області і виробництва паливних гранул із соломи.

Олександр Башкаленко зазначив, що останні роки Волинь активно впроваджує енергоощадні технології та розширює можливості для використання в енергетиці місцевих видів палива та альтернативних джерел енергії. «Волинь відкрита для інвесторів, тим більше тих, які вкладають гроші у розвиток енергозберігаючих альтернативних технологій», - наголосив перший заступник голови облдержадміністрації.