Анонс на 17 липня

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- Круглий стіл на тему: "Публічна кадастрова карта: проблеми та перспективи". В рамках круглого столу Дмитро Роденко, директор компанії "Міжнародна Маркетингова Група" представить для обговорення результати дослідження користувачів карти - власників земельних ділянок, ріелторів, топографів. Результати круглого столу будуть опубліковані в ЗМІ та передані в Держземагентство і Світовий Банк для складання плану робіт щодо поліпшення карти.

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- Під головування міністра соціальної політики Наталії Королевської відбудеться розширена Колегія Міністерства соціальної політики України. На Колегії буде представлено соціальний рейтинг регіонів. Об 11:30 відбудеться прес-підхід міністра соціальної політики Наталії Королевської.

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В Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відбудеться нарада щодо стану і перспектив житлово-комунального господарства України під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Темника. Орієнтовно о 14-45 - підхід міністра до преси.

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Круглий стіл на тему: “Стан досягнення Цілей розвитку тисячоліття в Україні. Обговорення проекту Національної доповіді “ЦРТ. Україна. 2013”. Організатор - Національний Інститут стратегічних досліджень. Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) є універсальним інструментом вимірювання соціального прогресу, якого світова спільнота має досягти до 2015 р., для поліпшення буття людей та зменшення нерівномірності глобального людського розвитку. Оцінку стану досягнення національних ЦРТ здійснили експерти Програми розвитку ООН, НІСД, Мінекономрозвитку і торгівлі України, Інститут демографії і соціальних досліджень ім.М. Птухи НАНУ, КНУ ім.Т.Шевченка, Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Яновського НАМНУ.

