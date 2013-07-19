Ужгород. На Закарпатті презентували найбільшу сонячну електростанцію у Західній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, учора на Закарпатті вперше офіційно презентували новозбудовану сонячну електростанцію потужністю 10,09 Мвт в рік.

Як повідомив інвестор проекту Богдан Андріїв, 43 тисячі блоків сонячних батарей розташовані на площі 23 гектари на території села Ірляві Ужгородського району.

Дана сонячна, зі слів Б.Андріїва, є найбільшою на Західній Україні. «Електроенергії, що виробляється тут, цілком достатньо, аби забезпечити цілий Великоберезнянський район або 10% від потреб Ужгорода та Ужгородського району. Річна потужність цієї електростанції –10,09 Мвт з річним видобутком енергії 9,6 кіловат в годину», - уточнив інвестор.

«Всі модулі мають спеціальний захист, тому ані град, ані сніг, ані якісь механічні пошкодження таким поверхням нічим не загрожують. Батареї розташовані під тридцятиградусним кутом до землі й на такій відстані, щоб за будь-якої погоди, пори року чи доби на них не потрапляла тінь», - уточнив інвестор проекту. І зазначив, що інвестиції в цей проект є вітчизняними.

Б.Андріїв також повідомив, що кліматичні умови Закарпаття дозволяють ефективно використовувати сонячну енергію. «Термін сонячного освітлення в області складає 2 тисячі годин щорічно, а річний енергетичний потенціал сонячної енергетики становить 140 тис тонн умовного палива», - додав інвестор.