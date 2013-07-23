Сальмонельоз - основна причина спалахів колективних отруєнь

Санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні в 2013 році стабільна, але через випадки колективних захворювань нестійка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко повідомив на прес-конференції.

«Ситуацію з початку 2013 року ми вважаємо стабільною, керованою, але нестійкою, враховуючи, що колективні захворювання все-таки зафіксовані. Загалом ситуація... відповідає середньому рівню для даної пори року», - сказав він.

За словами Пономаренка, з початку 2013 року було зафіксовано 10 групових сплесків гострих кишкових захворювань - серед 186 чоловік, більшість з яких проживає в Києві.

«У нас основный збудник і основна інфекція, як і торік, яка призводить до колективних захворювань, сальмонельоз», - повідомив головний санітарний лікар.

За його словами, цю інфекцію можна виявити в курячому м`ясі і яйцях.

Довідка УНІАН. Сальмонельоз - гострі кишкові інфекції тварин і людини, які викликаються сальмонелами. Гостре інфекційне зооантропонозне захворювання, яке викликається сальмонелами і характеризується, здебільшого, розвитком інтоксикації і ураженням шлунково-кишкового тракту.