Анонс на 24 липня

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- Під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра доходів і зборів Олександра Клименка, міністра молоді і спорту Равіля Сафіулліна, міністра культури Леоніда Новохатька.

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- У ПАТ “Київводоканал” відбудеться спільна нарада з підприємствами, що володіють асенізаційними автомобілями для врегулювання проблеми несанкціонованих зливів вмісту вигрібних ям. Учасники: заст.ген.директора з технічних питань та перспективного розвитку Андрій Білик, заст.ген. директора з юридичних питань та інвестицій Віта Струкова, директор розрахункового департаменту Станіслав Каплуненко, радник голови правління з питань інформполітики Вікторія Яковлєва, керівники підприємств, які користуються асенізаційними машинами, призначеними для прочистки вигрібних ям. Запрошені: директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький, Київський міжрайонний екологічний прокурор Олександр Васюк, начальник Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві Анатолій Курінний, начальник ГУ Держсанепідслужби у м. Києві Ольга Рудницька та ін.

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Новий скандал з провідним оператором мобільного зв`язку України: українців обдурили на мільйони гривень?». Мова піде про скандальну ситуацію в результаті якої, підприємство зі 100% іноземними інвестиціями не оплатило українським фахівцям роботи з установки антен для поліпшення покриття, що забезпечує сигнал, але при цьому активно збільшило кількість абонентів. Загальний збиток від таких дій склав більше 20 000 000 грн. За фактом такої безпрецедентної афери направлені відповідні запити в правоохоронні органи України та Генеральну прокуратуру України, з метою покарати винних і вимогою відшкодувати збиток українській стороні. Хто ж покриє збитки в результаті? Як це відіб`ється на тарифах для абонентів мобільної мережі та якість зв`язку? Чи захистить українська влада інтереси вітчизняної компанії? Учасники прес-конференції назвуть оператора мобільного зв`язку, нададуть детальну інформацію, документи та матеріали (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 279-35-23.