«Енергоатом» отримав сертифікати відповідності ISO з екологічного менеджменту

25 липня, представники сертифікаційного органу TÜV Nord Cert (Німеччина) та аудиторської групи ТОВ «ТЮФ Норд Україна» вручили сертифікати відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (система менеджменту якості) та ISO 14001:2004 (система екологічного менеджменту) керівництву ДП НАЕК «Енергоатом», а також керівникам відокремлених підрозділів компанії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК.

Сертифікати відповідності інтегрованої системи менеджменту Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» вимогам ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 виконуючому обов`язки президента компанії Микиті Константінову вручила генеральний директор ТОВ «ТЮФ Норд Україна» Галина Шпак-Левенберг. Сертифікати ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 так само були вручені генеральному директору Відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електростанція» ДП НАЕК «Енергоатом» В`ячеславу Тищенко, генеральному директору Відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електростанція» ДП НАЕК «Енергоатом» Миколі Панащенко, а також генеральному директору Відокремленого підрозділу «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» Олегу Рогожнікову.

На думку М.Константінова, вручення сертифікатів є підтвердженням того, що у своїй діяльності «Енергоатом» базується на найвищих міжнародних стандартах. «У першу чергу це стосується питань безпеки. Визнання відповідності нашої системи менеджменту стандартам ISO зміцнить довіру до «Енергоатому» з боку європейських фінансових інститутів, з якими компанія працює в рамках програми з підвищення безпеки експлуатації українських АЕС. Отримавши сертифікати відповідності стандартам ISO, компанія встає в ряд світових експлуатуючих організацій, система управління яких сертифікована за єдиним міжнародним стандартом», - додав М. Константінов.

Гендиректор ТОВ «ТЮФ Норд Україна» Г.Шпак-Левенберг підкреслила, що сертифікація за стандартами ISO зробила «Енергоатом» зразком для наслідування з боку державних компаній України.

За словами представника TÜV Nord Cert Джерініка Далібора (Jerinic Далібора), готовність «Енергоатому» працювати відповідно до екологічних вимог ISO свідчить про високий ступінь відповідальності української атомної енергетики за дбайливе ставлення до навколишнього середовища. «Що стосується сертифікації інтегрованої системи менеджменту «Енергоатому», то це дозволить вашій компанії підвищити якість управління і зберегти високу конкурентоспроможність на ринку», - зазначив Джерінік Далібор, звертаючись до керівництва компанії.

Нагадаємо, що завершальна стадія сертифікаційного аудиту, проходила в Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» 24-26 квітня 2013 року. Раніше аудиторська група ТОВ «ТЮФ Норд Україна» провела сертифікацію Запорізької та Хмельницької АЕС, а також «Атоменергомашу». (У попередні роки були сертифіковані Рівненська та Южно-Українська АЕС). У звітах, підготовлених за результатами аудитів, було відзначено, що Дирекція ДП НАЕК «Енергатом» та відокремлені підрозділи компанії підтвердили результативність застосування своєї інтегрованої системи менеджменту (ІСМ) для забезпечення виконання вимог споживачів, нормативних і законодавчих вимог, необхідних для управління технологічним комплексом з виробництва електричної та теплової енергії, виробництва та ремонту устаткування для АЕС. Згідно з результатами аудитів, невідповідності ІСМ відокремлених підрозділів та Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» вимогам ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 не встановлені, що дозволило прийняти позитивне рішення про видачу сертифікатів відповідності.

Довідково. Міжнародна організація зі стандартизації, ІСО (International Organization for Standardization, ISO) створена двадцятьма п`ятьма національними організаціями зі стандартизації у 1946 році.

Застосування стандартів ISO серії 9000 допомагає компаніям задовольняти вимоги всіх зацікавлених сторін: власників, співробітників, суспільства, споживачів, постачальників. В управлінні діяльністю робиться акцент на досягнення сталого успіху, застосуванні таких системоутворюючих понять, як внутрішній аудит, процесний підхід, коригувальні та запобіжні дії.

Стандарти ISO серії 14000 мають схожість з ISO 9000 - обидва відносяться до процесу виробництва продукту, а не до самого продукту. Застосування стандарту ISO 14001 допомагає компаніям впорядкувати екологічний менеджмент у питаннях підвищення екологічної ефективності діяльності організації, дотримання екологічного законодавства, звітності та залучення співробітників

ТОВ «ТЮФ НОРД Україна», дочірня компанія німецького концерну TUV NORD Group, який спеціалізується у сфері проведення технічних експертиз, сертифікації, випробувань, тестів та експертиз.