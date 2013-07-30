Держінспектори затримали на Косівському водосховищі незаконного ловця раків

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Київської області сьогодні на Косівському водосховищі затримали громадянина, який незаконно добув 45 раків. Про це повідомляється на сайті Державної екологічної інспекції в Київській області

Розраховані збитки нанесені навколишньому природному середовищу в результаті незаконного вилову водних біореурсів на суму 1147,50 грн. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Інспектори нагадують, що наразі в багатьох областях діє заборона на вилов раків, оскільки зараз відбувається друга линька.

Приміром, Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Житомирській області нагадує, що в області така заборона діє з 15 липня по 5 вересня і за незаконний вилов раків порушників чекає штраф у розмірі від 34 до 170 гривень та відшкодування спричинених природі збитків у розмірі 25-50 гривень за одного незаконно виловленого рака. В дозволений перід для лову раків дозволяється ручне збирання, раколовкою – «хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою та рогаткою – «розщепом» - не більше п’яти снастей на ловця. Одній особі дозволяється за одну добу перебування на водоймі загального користування виловити не більше 30 раків. Мінімальний розмір виловленого рака повинен бути не менше ніж 10 см. Забороняється лов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування.

Довідка УНІАН. Державне агентство рибного господарства на час весною і влітку на час виношування ікри, личинок та першої та другої линьки щороку забороняє будь-який вилов (добування) раків у водоймах.

Обласні управління Держрибгоспу по кожній області встановлюють конкретні дати заборони на такий вилов.

Так, у 2013 році, починаючи з липня, по областям встановлено такі терміни заборони на вилов раків:

- Житомирська область - 15 липня по 05 вересня;

- в межах Києва - з 15 липня по 1 вересня (включно);

- Київська область - з 15 липня по 1 вересня;

- Луганська область - заборонити з 20 серпня до 30 вересня (під час линьок);

- Рівненська область - з 20 серпня по 30 вересня;

- Харківська область - з 20 серпня по 30 вересня 2013 року, а також у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування;

- Чернігівська область - з 1 серпня до 15 вересня, включно.

В інших регіонах заборони діяли до липня.

У терміни заборони на лов (добування) водних біоресурсів на рибогосподарських водоймах забороняється:

1) використання плавзасобів на визначених місцях нересту (крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів);

2) проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, добування будівельних матеріалів у місцях нересту риби;

3) проведення змагань із рибальства;

4) проведення підводного полювання.