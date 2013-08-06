На Сумщині сезон полювання на пернату дичину стартує увечері 10 серпня

Сезон полювання на пернату дичину на Сумщині розпочнеться о 18:00 10 серпня, повідомляється на сайті Сумської ОДА.

«За даними метеорологічного моніторингу на території області низький рівень пожежної небезпеки, тому перешкод для відкриття мисливського сезону немає. Ми ретельно та якісно підготувалися до сезону полювання, аби осінній відпочинок для сумських мисливців був не лише плідним, а й безпечним», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Яговдик у ході робочої наради.

В свою чергу директор департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів облдержадміністрації Юрій УЛЬЯНИЧ підкреслив, що жителі області мають бути вкрай обережними під час відпочинку на територіях, де розпочинається сезон полювання.

«Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не може перевищувати 3 гусей, 10 куликів, 4 курочок водяних, 5 качок, 10 голубів, 3 пастушків, 6 лисок, 15 перепілок, 2 норців великих», – повідомив посадовець.

Дні полювання на Сумщині: середа, субота та неділя. Для власників мисливських собак – додатковий день четвер.

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