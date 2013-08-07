На Рівненщині вивезуть на утилізацію решту ртутних ламп, які роками зберігало приватне підприємство

Цьогоріч Рівненська обласна влада планує вивезти та утилізувати решту відпрацьованих люмінесцентних ламп (понад 120 тисяч штук), що знаходяться у селі Шубків Рівненського району. На це з обласного та районного природоохоронних фондів спрямують 600 тисяч гривень, повідомляється на сайті Рівненської ОДА.

За даними фахівців департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації небезпечні відходи відправлять утилізацію на підприємство «Микитртуть» (Донецька область).

Так, минулого року за підтримки обласної влади вдалося вивезти вже майже 80 тисяч штук небезпечних для навколишнього середовища ламп. Тоді на ці потреби виділили 200 тисяч гривень із обласного природоохоронного фонду, ще 150 тисяч вдалося залучити із районного.

Нагадаємо, на складі неподалік села Шубків приватне підприємство роками зберігало більше 200 тисяч відпрацьованих ртутних ламп.

Довідка УНІАН.Люмінесцентна лампа — газорозрядне джерело світла, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення. Найбільш розповсюдженим різновидом подібних джерел світла є ртутна люмінесцентна лампа, яка представляє собою скляну трубку (колбу), заповнену парами ртуті, з нанесеним на внутрішню поверхню шаром люмінофора.

Усі люмінесцентні лампи містять ртуть (у дозах від 40 до 70 мг).

Люмінесцентні, енергозберігаючі лампи належать до I класу небезпеки для навколишнього природного середовища.

Підприємства, юридичні особи, які використувують подібні лампи, зобов’язані відповідним чином утилізовувати їх.

Наразі актуальна проблема утилізації таких ламп побутовими споживачами.

Останніми роками такі лампи стали поширеними й у побуті. Однак, через те, що в Україні фактично відсутня централізована система утилізації, після виходу з ладу такі лампи споживачі або викидають на звичайний смітник, або зберігають вдома.

У ЗМІ, з посиланням на підрахунки експертів, писали: якщо помножити кількість населення України на кількість ламп, які припадають на кожного її мешканця, то щороку в українські смітники потраплятиме кількасот кілограмів ртуті.

Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. Потрапивши в організм, отрута акумулюється і залишається в ньому на все життя. Метал сприяє загальному ослабленню організму не лише в перші вісім годин, але й впродовж життя в людині.