Уряд дозволив відвести землі національному природному парку "Меотида"

7 серпня 2013 року Уряд прийняв розпорядження «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (національному природному парку «Меотида» Донецька область)», повідомляється на сайті КМУ з посиланням на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів.

Основною метою і завданням цього документа є надання дозволу національному природному парку «Меотида» на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 721,8923 гектара із земель державної власності лісогосподарського призначення, у тому числі 420,6923 гектара земель державного підприємства «Тельманівське лісове господарство» та 301,2 гектара земель державного підприємства «Приазовське лісове господарство», розташованих на території Новоазовського та Першотравневого районів Донецької області.

«Реалізація акта дозволить національному природному парку «Меотида» розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та в подальшому отримати їх у постійне користування для збереження та використання національним природним парком», - зауважив міністр екології Олег Проскуряков.

Довідково. "Меотида" - регіональний ландшафтний парк на території Донецької області. До його складу включено двокілометрову узбережну лінію Азовського моря в адміністративних межах Донецької області на території Новоазовського і Першотравневого районів. Парк, площею 13016,9 га, створений рішенням Донецької обласної ради від 30.06.2000 р. № 23/14-304.

На червень 2013 року загальна площа регіонального ландшафтного парку «Меотида» — 13010,6 га, в тому числі у Новоазовському районі — 5079 га і 7938 га у Першотравневому районі.

Регіональний ландшафтний парк «Меотида» став першою східною ланкою Азово-Чорноморського прибережного екокоридору, охопивши всю берегову смугу, за винятком м. Маріуполя. Під охорону взято близько 13 000 га морської акваторії одного з екологічно напружених регіонів України.

До складу парку увійшли заказники загальнодержавного значення «Білосарайська коса» та «Приазовський чапельник», орнітологічний заказник місцевого значення «Кривокіський лиман», пам`ятки природи місцевого значення «Крива коса» і «Соснові культури».

Одним із основних завдань парку, що створюється, є регулювання господарської, рекреаційної і наукової діяльності з метою збереження природних ландшафтів, об`єктів рослинного і тваринного світу, пам`яток історії і культури даної території; розробка і впровадження наукових методів збереження ландшафтів в умовах господарського і рекреаційного використання, впровадження екологічно безпечних технологій сільськогосподарського виробництва; створення сприятливих умов для організованого туризму і відпочинку.