Міністр: екологічної небезпеки для горлівчан нема. Існує соціально-психологічна проблема

Техногенно-екологічної небезпеки для працівників підприємства та жителів Горлівки немає, заявив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков під час брифінгу, присвяченому ліквідації аварії на заводі "Стирол" у м. Горлівка та першим підсумкам роботи урядової комісії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Керівник Мінприроди наголосив, що техногенно-екологічної небезпеки немає, існує тільки соціальна та психологічна проблема, у вирішенні якої повинні взяти участь, як Уряд України, так і обласна, міська органи влади та керівництво підприємства зокрема.

«За першим експрес-аналізами ніяких перевищень за рівнем аміаку ні в ґрунті, ні у воді, ні в повітрі у м. Горлівка не зафіксовано. Перші виміри були зроблені санітарно-епідеміологічною службою в 16:00 (6 серпня - ред.) в радіусі 800-1000 метрів від точки вогнища аварії. При нормі 0,2 міліграма на куб. м виміри показали 0,1-0,12, тобто норми не перевищили. На відстані 1300-2700 метрів за показниками стаціонарних датчиків, які знаходяться у власності заводу «Стирол», рівень аміаку становить 0,0 міліграма на куб. м», - сказав Олег Проскуряков.

"Вчора на розширеному засіданні мені разом з СЕС, ДСНС, Держгірнаглядом доручили розробити регламент взаємодії всіх служб, а також створити список підприємств, які підпадають під категорію небезпечних в екологічному та техногенному плані. Також доручено розробити регламенти взаємодії цих підприємств зі службами, які контролюють їх діяльність", - зазначив О.Проскуряков.

Також була створена урядова комісія з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії під керівництвом Віце-прем‘єр-міністра Юрія Бойка. "Я думаю, що до кінця тижня будуть перші висновки комісії", - заявив Міністр.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня о 14-00 на заводі "Стирол" під час планового капітального ремонту (м.Горлівка Донецької обл.) сталася аварія на аміакопроводі сталася. На трубопроводі виникла розгерметизація і стався викид рідкого аміаку. П`ять співробітників цеху загинули, ще 24 госпіталізовані з опіками і отруєнням. На місці працює спеціально створена комісія. Керівництво «Концерну Стирол» надає всю можливу інформацію і підтримку в розслідуванні причин аварії.

Учора ЗМІ повідомляли, що мешканці міста відчувають у повітрі запах аміаку і намагаються не виходити на вулицю.

Водночас, Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні заявила, що жителі Горлівки, де на «Стиролі» стався викид аміаку, не зверталися до лікарів зі скаргами на отруєння.