В Україні об’єднали друк і ламінацію в один процес при виробництві гнучкої упаковки

Компанія "УКРПЛАСТИК", вперше у Східній Європі, впровадила інноваційну технологію in-line ламінації для виробництва гнучких пакувальних матеріалів, яка дозволяє виробляти гнучкі пакувальні матеріали, об`єднавши в режимі in-line два процеси - друк і ламінацію.

Як повідомили УНІАН в компанії, за допомогою глибокого друку на плівку може наноситися до 10 фарб, а потім вона ламінується ще одним шаром. Далі на ламінований матеріал може наноситися «холодний клей», що забезпечує в тому числі й функцію повторного закривання.

Така технологія гарантує високу якість і екологічність виробленої упаковки та забезпечує підприємству відчутний економічний ефект. Запуск нової лінії в 1,5 рази скорочує часові витрати на виробництво і значно зменшує кількість відходів і енерговитрат, зазначається в релізі.

«УКРПЛАСТИК» інвестував близько 5 млн. євро в розробку і впровадження цієї технології.

За словами голови Правління ПАТ «УКРПЛАСТИК» Ірини Мірошник, вироблений пакувальний матеріал має високі санітарно - гігієнічні характеристики, виключає контакт фарби з продуктом, надає упакованому продукту нові споживчі властивості і забезпечує додаткову зручність у застосуванні.

Новий матеріал вже зацікавив виробників шоколаду, оскільки нова упаковка з функцією повторного закривання допомагає якомога довше зберігати аромат і смак цього продукту, а високі бар`єрні властивості подовжують терміни зберігання і реалізації продукту в торгівельних мережах, повідомили в компанії.

Довідка: ПАТ "УКРПЛАСТИК" - найбільший у Східній Європі виробник гнучких пакувальних матеріалів для харчової, косметичної, фармацевтичної та інших галузей. Входить до ТОП-20 європейських компаній даного профілю. Компанія заснована в 1927 році. ПАТ "УКРПЛАСТИК" постачає гнучкі пакувальні матеріали та упаковку компаніям України, Росії, інших країн СНД, Центральної та Східної Європи.