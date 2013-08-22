Спекотне літо "висушило" колодязі на Закарпатті

Спекотне літо та мала кількість опадів призвели до того, що у деяких населених пунктах Закарпатської області виникла проблема з нестачею питної води, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

Знизився рівень підземних вод, що призвело до зникнення води у колодязях, котрими користуються жителі сіл та селищ Закарпаття. Зокрема, така ситуація спостерігається у населених пунктах Іршавщини (села Дунковиця, Арданово), Мукачівщини (села Макарьово, Барбово), Хустському (села Сокирниця, Олександрівка), а також у Перечинському, Берегівському, Тячівському районах.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида доручив керівникам районів терміново вжити заходів щодо забезпечення жителів населених пунктів, де є нестача води, привізною питною водою.