В лікарні Новотроїцького району на Херсонщині запроваджено опалення пелетами

В лікарні Новотроїцького району Херсонської області запроваджено опалення пелетами, інформує сайт Херсонської ОДА.

Заступник начальника відділу з питань паливно – енергетичного комплексу облдержадміністрації Андрій Балюк повідомив, що до лютого 2013 року опалення районної лікарні Новотроїцького району здійснювалося від власної котельні двома котлами Е-1/9, які працювали на паливному мазуті М-40. Але для здешевлення вартості опалення центральної районної лікарні було вирішено замінити застаріле котельне обладнання на більш високоефективне та енергозберігаюче.

Вартість котельної з приоб’єктним складом пелет за інформацією підрядника складає близько 3 млн грн.

Нова котельня запрацювала з 22 лютого 2013 року. Для роботи котельні підприємство уклало угоди на поставку пелет з виробниками м. Херсона, Каховки та Мелітополя. Орієнтована витрата палива на одну добу, в залежності від температури навколишнього середовища, становить 1500-2000 кг. Всі робочі процеси котельні, за виключенням очищення золи, автоматизовані, оскільки робота котлів контролюється за допомогою комп’ютера.

Довідково. Паливні пелети – це нормований циліндричний пресований виріб із залишків деревини (борошна, стружки, тріски, лісової деревини), який виробляється без хімічних закріплювачів під високим тиском. Паливні пілети також можуть вироблятися з інших біопродуктів: соломи, торфу та ін.

За своїми характеристиками пелети конкурують з природним газом, але за екологічністю та економічністю пелети мають перевагу над іншими джерелами теплової енергії.