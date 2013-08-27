На Рівненщині затверджено проекти зі встановлення меж 44 об'єктів природно-заповідного фонду

У Рівненській області затверджено проекти землеустрою з організації та встановлення меж 44 об’єктів природно-заповідного фонду на загальну площу 2016 гектарів.

Про це повідомляється на сайті КМУ з посиланням нм прес-службу Державного агентства земельних ресурсів.

З перелічених об’єктів: у 2012 році – два об’єкти на площу 99 га, у 2013-му – п’ять об’єктів на площу 131,7 гектара. Цьогоріч в області заплановано встановити в натурі межі 11 об’єктів. Для проведення цих робіт необхідно близько 50 млн. гривень.

«Задля забезпечення фінансування робіт з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду за ініціативи землевпорядної служби області облдержадміністрація подала пропозиції обласній раді стосовно розгляду на черговій сесії питання внесення змін у Регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2006–2015 роки щодо виконання зазначених робіт та передбачення коштів у 2014–2015 роках у Державному та місцевих бюджетах», – наголосила начальник Головного управління Держземагентства в області Світлана Богатирчук-Кривко.

На сьогодні на території Рівненщини налічується 310 об’єктів природно-заповідного фонду на площі 181,5 тис. гектарів.