В Україні буде створена торгова марка еко-продуктів "Смак українських Карпат"

В рамках роботи швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» з’явиться Карпатська торгова марка «Смак Українських Карпат».

Про це повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА.



В Українських Карпатах сільське господарство має довгу традицію, і протягом останніх років відчутно зростає інтерес з боку спожвачів до екологічно чистої продукції саме Карпатського регіону. Тому для популяризації карпатських продуктів та для стимулювання розвитку виробництва продуктів характерних саме для регіону місцеві виробники вирішили об`єднатися під одну торгову марку «Смак Українських Карпат».

Реалізація ідеї відбувається за підтримки швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», який впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.

На даний момент Карпатська торгова марка проходить процес державної реєстрації. Вона об’єднує 13 виробників харчової продукції і переробних підприємств з чотирьох областей України: Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької.

Асортимент продукції торгової марки «Смак Українських Карпат» доволі різноманітний, проте це лише продукти характерні для регіону: сири, леквар (густе сливове повидло з сорту "угорка" - ред.), білі гриби, дикі ягоди, карпатський мед, лікувальні травні збори…

«Україна має величезний потенціал виготовлення саме органічної продукції. Особливо екологічно чисту продукцію легко вирощувати саме в Карпатському регіоні. Тому створення торгової марки «Смак Українських Карпат» допоможе товаровиробникам нашого краю більш голосно заявити про себе. До того ж нашу ініціативу підтримала обласна влада і наразі триває розробка цілої програми розвитку органічної продукції в Івано-Франківській області», – розповів голова Асоціації «Чиста Флора» Михайло Стовп’юк.

Впровадження торгової марки «Смак Українських Карпат» має на меті створення потужностей, ресурсів, мереж для сталого економічного розвитку регіону, популяризуючи його серед туристів. Крім того, створення торгової марки, за словами керівника проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» Тобіаса Айзенрінга, є конкретним кроком у напрямку впровадження багатосторонньої угоди, головна мета якої об’єднання зусиль для збереження, відновлення та ефективного використання ресурсів у регіоні Карпат – Карпатської Конвенції.