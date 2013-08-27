У Котовському районі (Одеська обл.) побудують сонячну електростанцію
17:06, 27 серпня 2013Права споживачів
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Виділено земельну ділянку
На території Борщівської сільської ради Котовського району (Одещина) буде зведена сонячна електростанція.
Як повідомляється на сайті Одеської ОДА, про це розповів голова Котовської райдержадміністрації Володимир Синько.
За його словами, вже виділена земельна ділянка площею 20 га у довгострокову оренду на 49 років для розміщення та експлуатації сонячної електростанції.
«Даний об’єкт надасть можливість оптимізувати енергоспоживання», - додав він.
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