На Львівщині припинено збут фальсифікованих горілчаних виробів

У Львівській області, припинено систему збуту на території Львівської області фальсифікованих горілчаних виробів.

Як повідомили УНІАН в ВЗГ ГУМВС України у Львівській області, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів викрито злочинну групу в складі 3 осіб, які намагались реалізувати 20 000 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв ємністю 0,5 л кожна загальною вартістю 360 тис. грн. під виглядом горілки “Пшенична”.

Правоохоронцями затримано вантажний автомобіль «МАН» з причепом, яким транспортували зазначену фальсифіковану горілку.

Взірці вилученої горілчаної продукції направлено на експертне дослідження в НДЕКЦ ГУМВС України у Львівській області. Проведеним експертним дослідженням встановлено, що виявлена горілка являється фальсифікованою, представляє собою спирто-водневу суміш і не відповідає вимогам діючого державного стандарту – ДСТУ 4256:2003 “Горілки і горілки особливі. Технічні умови ”.

Одночасно дослідженням від 06.04.2011 встановлено, що акцизні марки, наклеєні на пляшках із вилученою горілкою виготовлені не полiграфiчним підприємством, яке здійснює виготовлення типових марок акцизного збору на горілчані напої та являються підробленими.

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Встановлюються інші місця збуту фальсифікованої горілки, доводиться причетність до виготовлення фальсифікату службових осіб лікеро-горілчаних підприємств.