У Криму вилучено 345 кілограмів золотих ювелірних виробів (фото)

У Криму вилучено майже 345 кілограмів золотих ювелірних виробів орієнтовною вартістю 69 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Як зазначається учасники організованої злочинної групи, налагодили контрабандний канал постачання ювелірних виробів з-за кордону до України.

Зокрема контрабандне золото виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків на теплоході, яким зловмисники доправляли товар, та за місцями проживання фігурантів.

Наразі прокуратурою Автономної Республіки Крим вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають та проводяться заходи щодо встановлення мережі збуту виявленої контрабанди.