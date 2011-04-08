У Криму вилучено 345 кілограмів золотих ювелірних виробів (фото)

16:49, 08 квітня 2011
Кримінал
0 0

Орієнтовною вартістю 69 мільйонів гривень

У Криму вилучено майже 345 кілограмів золотих ювелірних виробів орієнтовною вартістю 69 мільйонів гривень

1

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

2

Як зазначається учасники організованої злочинної групи, налагодили контрабандний канал постачання ювелірних виробів з-за кордону до України.

3

Зокрема контрабандне золото виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків на теплоході, яким зловмисники доправляли товар, та за місцями проживання фігурантів.

4

5

Наразі прокуратурою Автономної Республіки Крим  вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають та проводяться заходи щодо встановлення мережі збуту виявленої контрабанди.

6

7

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter