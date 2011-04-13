На Житомирщині автозлодії хотіли втопити викрадений автомобіль

Житомир. 13 квітня. УНІАН. У Ружинському районі Житомирщини зловмисники намагалися втопити викрадений автомобіль у ставку.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила працівник УДАІ УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, "вранці 12 квітня цього року зникнення свого автомобіля «ВАЗ-2101» з двору власного домогосподарства, де була залишена на ніч машина, помітив 35-річний житель селища Ружина, а про скоєння злочину він повідомив до місцевого райвідділу міліції".

Докладніше про це УНІАН сьогодні розповів заступник начальника УДАІ УМВС України в Житомирській області Іван ПРОХОРЕНКО.

Отримавши орієнтування на викрадене «Жигулі», працівники Державтоінспекції почали розшук автівки. Вже за декілька годин розшукуваний автомобіль було виявлено майже у водоймищі в одному з сіл Ружинського району. Перед тим, як колеса автівка торкнулися води, викрадачі зняли з неї акумулятор і кермо, а також пошкодили внутрішнє оснащення салону.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до скоєння злочину.

"Того ж дня не виявив свого автомобіля «Фольцваген Транспортер», що був припаркований біля двору домогосподарства, ще один житель того ж Ружина. На загальний подив, не зважаючи на наявність місця для стоянки автомобіля у власному дворі, заявник упродовж двох років легковажно залишав автівку біля воріт свого дому просто на проїзній частині",- с казав І. ПРОХОРЕНКО.

Міліція вживає заходів щодо розшуку викраденого «Фольцвагена».

І. ПРОХОРЕНКО зазначив, що тільки за перших 3 місяці поточного року працівниками ДАІ Житомирської області зареєстровано 14 викрадень автомобілів. 9 з цих автівок правоохоронцям вдалося відшукати.

