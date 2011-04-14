В Одесі бомж-іноземець вбив пенсіонерку

Одеса. 14 квітня. УНІАН. 1 квітня в Одесі було скоєно вбивство 62-річної пенсіонерки, тіло якої знайшли сусіди у власній квартирі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, вжитими заходами особу чоловіка, який підозрювався у скоєному, було встановлено і розпочався його розшук.

Затримали оперативники підозрюваного у вбивстві, 32-річного громадянина Узбекистану, аж на території Кримського півострова у місті Керчі, де він вже готувався до перетину українсько-російського кордону.

«Як розповів затриманий, в Одесі він перебував тривалий час без постійного місця проживання та роду занять. Проживав разом з чоловіком, який постійно скаржився на свою сестру-пенсіонерку, яка не пускала його до квартири, хоча він в ній був прописаний. Брат, власне, і «замовив» вбивство сестри, зійшовшись на тому, що все знайдене в квартирі безхатченко-товариш забере собі, а йому віддасть лише ключі від квартири», - зазначається у повідомленні.

Виконуючи «угоду», громадянин Узбекистану увійшов в довіру до жінки, а згодом скоїв її вбивство. Щоправда, поживитися в квартирі пенсіонерки йому було нічим – прихопив наявних 200 гривень, зняв із вбитої золоті сережки та перстень, забрав і мобільний телефон старенької.

Після скоєно повернувся до найманого помешкання де на нього очікував брат жертви, віддав ключі від квартири і подався в Крим.



За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.